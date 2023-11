Varazze, la richiesta dei cittadini: “Creare nuovi servizi igienici, quelli di via Nocelli sono stati chiusi”

Varazze. “Che si fa dei bagni pubblici chiusi sotto il parco di via Carattino?”. Se lo chiedono alcuni varazzini che mandano a IVG anche la foto di una persona che utilizza quei giardinetti, dove ci sono i giochi per i più piccoli, come bagno a cielo aperto per il bambino che tiene in braccio.

“Un gesto incivile usare le aiuole come servizi igienici e non è un caso isolato vedere queste scene. Però ci vorrebbero più bagni, – aggiungono. – Quelli che c’erano, sotto al parco, sono chiusi da tempo e a Varazze mancano, in generale. Pensiamo alla bottiglietta per pulire dove sporcano i cani, e la gente, invece, non sa dove andare”.

