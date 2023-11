Il Comune di Castelnuovo Magra, insieme ad Anpi di Castelnuovo e al Museo Audiovisivo della Resistenza, organizza per la giornata di mercoledì 29 novembre una serie di appuntamenti in occasione della ricorrenza del 79° anniversario del rastrellamento nazifascista avvenuto in Val di Magra nel 1944.

Alle 9.30 con partenza al Monumento di Caprognano si terranno le Commemorazioni ufficiali con la deposizione di corone a monumenti e cippi partigiani nel territorio comunale. Alle 12.00 in programma un pranzo sociale a cura del Circolo Culturale Enogastronomico Archivi della Resistenza (menù completo 30 euro – info e prenotazioni 329 0099418)

Nel pomeriggio, alle 17.30, presso il Centro Sociale di Molicciara, si terrà l’iniziativa pubblica con la presentazione del libro “La cascina delle piane” (Giuseppe Chiappini Editore) insieme all’autore Matteo Manzi e ad Aridonante Roberto Petacco. Il libro racconta la tragica vicenda che ha interessato tutta la Val di Magra e che è necessario ricordare per riaffermare, oggi più che mai, i valori di pace, giustizia e libertà per i quali molti giovani castelnovesi, e non solo, persero la vita.

L’articolo A Castelnuovo giornata di incontri in memoria del rastrellamento nazifascista del 1944 in Val di Magra proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com