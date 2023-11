Addio a Pandora’s. B Side in Via Prione, Claudia: “Scelta molto difficile ma siamo stanche”

Una saracinesca di abbassa e un’altra si alzerà, nella parete vicina, per dare spazio a un’altra attività di ristorazione. Accade nella centralissima parte alta di via Prione, regno del passeggio da più di quarant’anni, a pochi passi da Piazza Ramiro Ginocchio. Qui, più che da altre parti del centro storico da tempo è scoppiata “l’invasione del food”. Ma facciamo un passo indietro, focalizzandosi su chi dopo più di 25 anni di attività ha deciso che non è più tempo per il suo negozio e ha deciso di abbassare la saracinesca. E’ il caso di Pandora B Side gestito da Caludia Perticciani e Cristina Vincentelli che dal 1997 hanno portato in città marchi di livello da LuiJo e Gaelle solo per citarne alcuni. Il negozio è nato, cresciuto e cambiato assieme a loro.

Claudia e Cristina hanno preso l’amara decisione: la liquidazione totale che partirà dal 2 dicembre con sconti fino al 70 per cento. Un altro capitolo, nel centro cittadino si chiude. Lasciano un vuoto, senza polemiche ma con la consapevolezza che è cambiato tutto e troppo velocemente. Hanno resistito tanto ma a un certo punto della vita la corda si strappa e quelli che una volta erano clienti fissi, oppure spezzini che trovavano qualche ora per godersi le vetrine del centro se ne vedono sempre meno.

