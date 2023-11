Passa dal 2026 al 2034 il termine dell’affidamento in house alla Sviluppo turistico Lerici del servizio di gestione di parcheggi pubblici, catenaria comunale, musei e promozione turistica. Una modifica al contratto di servizio tra Comune e Stl (partecipata al cento per cento da Palazzo civico) che sarà approvata domani sera in Consiglio comunale. Un prolungamento che viene adottato, ha spiegato ieri sera in commissione l’assessore al Bilancio Aldo Sammartano, per via di una serie di investimenti di Stl che andranno ammortizzati su più anni. Ad esempio quelli per il parcheggio dei camper a Barcola, per un bagno pubblico in più e locali ufficio e magazzino Stl in Calata Mazzini, o ancora per il recupero del punto informativo in Piazza Tarabotto o per interventi manutentivi sul castello.

L’articolo Affidamento in house a Stl fino al 2034, tra gli interventi in programma parcheggio camper e punto informativo Piazza Tarabotto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com