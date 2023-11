Aggressioni al personale ospedaliero, Asl 5 organizza un corso per i suoi operatori

“Le aggressioni nei confronti degli operatori sanitari sono un problema molto diffuso ed in forte crescita. In Italia, dal 2007, la Raccomandazione n. 8 del Ministero della Salute, aveva già definito tali episodi come eventi sentinella che richiedono la messa in atto di opportune iniziative per prevenire gli atti di violenza attenuandone le conseguenze negative”. E’ quanto si legge in una nota di Asl 5 che per domani, 29 novembre dalle 9 alle 16.30, nell’auditorium Bucchioni dell’autorità portuale della Spezia organizza la prima edizione del corso rivolto a 40 operatori Asl 5 di “Gestione dell’utente non collaborativo e/o aggressivo”. Si tratta di un “progetto formativo di residenza aziendale che intende – precisa Asl 5 -, attraverso metodi di insegnamento interattivi e non, preparare gli operatori ad identificare, valutare, gestire e ridurre le situazioni a rischio; implementarne la sicurezza attraverso la conoscenza di tecniche e comportamenti volti ad allontanare le azioni di aggressione”.

“Il corso, i cui responsabili scientifici sono Silvia Simonini, medico competente coordinatore, e Alessandro Rinaldi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione – conclude la nota-, è organizzato in collaborazione con la Struttura Formazione aggiornamento di ASL5 e sarà tenuto da Carlo Barbieri e Giorgia Minotti, entrambi Direttori tecnici superiori psicologi della Polizia di Stato”.

