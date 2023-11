Andora, dal consiglio comunale via libera all’iter per la rigenerazione urbana dell’ex Ariston

Andora. Sì all’avvio del procedimento di rigenerazione urbana in aggiornamento al Puc per l’attuazione del progetto relativo al complesso immobiliare Ex Ariston di Andora proposto dall’attuale proprietà. Riduzione della superfice edificabile complessiva, eliminazione della destinazione alberghiera. Ecco in sintesi alcuni dei punti qualificanti di tre pratiche portate al vaglio ieri sera dal consiglio comunale di Andora che le ha votate all’unanimità.

Il futuro del complesso immobiliare, oggi fortemente degradato, che si affaccia sulla via Aurelia a ponente di Andora, passa prima di tutto dalla voto favorevole alla Revoca del PUO di riqualificazione urbana sub-ambito RU1 adottato nel 2013, al vaglio del consiglio comunale su richiesta dell’attuale proprietà del compendio immobiliare. La Revesta srl, ha espresso, infatti, al comune di Andora la sua rinuncia ai progetti adottati e presentati dai precedenti proprietari.

