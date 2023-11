Camogli: opere non realizzate, il Comune restituisce allo Stato 641.000 euro

Le variazioni di bilancio a volte riservono sorprese. Questa sera in Consiglio comunale a Camogli è stato preso atto che il Comune deve restituire allo Stato ben 641.000 euro ottenuti dalla precedente amministrazioni per opere legate alla prevenzione del covid, e non utilizzate. In arrivo invece dalla Regione 773.000 euro per arginare i fenomeni di dissesto che attualmente affliggono la falesia sovrastante la passerella pedonale di Punta Chiappa

Nel corso della seduta Rocco Antonucci, eletto con lista Camogli Futura, ha deciso di costituire un gruppo autonomo. Il sindaco Giovanni Anelli ha inoltre relazionato sulla trasferta a Tuningen in occasione del 25° del gemellaggio e il rinnovo del rapporto di amicizia tra i due comuni.

