“Con-tatto! Vietato non toccare”, laboratorio al Lia

“Divertiamoci imparando nei musei e nelle biblioteche” è il ricco calendario di eventi per bambini e famiglie promosso dall’amministrazione comunale spezzina a cura dei Musei Civici e del Sistema Bibliotecario Urbano che si snoderà per tutta la stagione autunnale fino a un evento speciale dedicato al Natale. Domenica 3 dicembre alle 16 il Museo Civico Amedeo Lia organizza un laboratorio dal titolo “Con-tatto! Vietato non toccare” in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il museo custodisce opere d’arte che possono essere toccate. Sono sculture e rilievi da conoscere attraverso l’esperienza tattile, che consente a tutti di sperimentare la consistenza di forme e superfici. Nella fase laboratoriale alleneremo le mani come strumento per fare, lavorando diverse paste modellabili che plasmeremo guidati dalla nostra immaginazione. Il laboratorio ha il costo di 5 euro a partecipante con prenotazione obbligatoria ed è rivolto ai bambini fra i 5 e gli 11 anni.

Info

MUSEO CIVICO AMEDEO LIA

Tel. 0187 727220

museolia.didattica@comune.sp.it – museolia.museilaspezia.it

