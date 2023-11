Dimensionamento scolastico, ok in Consiglio regionale. Toti e Ferro: “Piano proiezione volontà territorio”

Approvato oggi in Consiglio regionale con il voto favorevole della maggioranza e quello contrario dell’opposizione il Piano di dimensionamento scolastico 2024-25, che riceve le proposte giunte dalle province liguri sugli accorpamenti dei plessi scolastici, secondo i criteri stabiliti dal governo. La proposta di deliberazione comprende le indicazioni delle province di Imperia, Savona e La Spezia, mentre ad oggi la Città metropolitana di Genova non ha fatto pervenire alcuna indicazione. Sedici gli accorpamenti in programma, questi quelli dello Spezzino: Isa 11 Vezzano assieme a Isa 12 Santo Stefano; Isa 16 Luni con Isa 17 Castelnuovo; Isa 5 La Spezia con Isa 19 Riccò, Beverino, Pignone. Tre accorpamenti dunque e altrettanti nuovi Istituti comprensivi. Nel corso del dibattito consiliare, le opposizioni hanno attaccato su questioni di metodo e merito; posizioni poi ribadite in una serie di interventi a margine della seduta (si veda QUI).

“L’attacco della minoranza è privo di contenuti, prettamente politico e strumentale – così in una nota il presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Scuola, Simona Ferro -. L’opposizione si erge a paladina della scuola, quando in realtà nei lunghi anni di governo ha fatto ben poco per tutelare gli interessi degli istituti del nostro territorio. Regione Liguria ha svolto il suo compito e l’ha fatto trasversalmente. Ha seguito le indicazioni del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha rispettato al contempo le indicazioni delle province. Si è messa a disposizione per trovare una soluzione condivisa attraverso il dialogo con i presidenti, i sindaci e gli uffici competenti. Grazie a questo lavoro tre province hanno espresso le proprie determinazioni. Città Metropolitana di Genova, non esprimendole, ha di fatto preso la sua decisione che Regione Liguria, rispettando le indicazioni del territorio, trasmetterà al Ministero insieme alle determinazioni delle province di Imperia, Savona e La Spezia. Il piano che presentiamo al ministro Valditara altro non è che la proiezione delle volontà del territorio”. Concludono Toti e Ferro: “La minoranza ha chiesto a Regione Liguria la messa in mora di Città Metropolitana di Genova sulla base di una legge regionale, ma l’ultima sentenza della Corte Costituzionale ha chiarito come, in ordine alla riorganizzazione del sistema scolastico, siano prevalenti le competenze statali. Un’attività di impero nei confronti della Città Metropolitana di Genova, in sintesi, non sarebbe servita a niente. Si rivela anche un’incoerenza di fondo da parte di chi ha prima criticato aspramente il dimensionamento scolastico, così come indicato dal Ministero, salvo poi chiedere oggi, a gran voce, di metterlo in pratica senza tenere conto delle indicazioni del territorio”.

