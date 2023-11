Ex Ilva, ennesima fumata nera: l’assemblea dei soci si aggiorna al 6 dicembre

Genova. È ancora fumata nera dall’assemblea di Acciaierie d’Italia. Secondo quanto si apprende, la riunione tra i soci che dovevano discutere, tra l’altro, delle risorse finanziarie per garantire il futuro dell’ex Ilva di Taranto, è aggiornata al 6 dicembre prossimo.

Un altro rinvio per il futuro dello stabilimento in mano al gruppo, che fa capo per il 62% al socio privato Arcelor Mittal e per il 38% al socio pubblico Invitalia, dopo quello di giovedì scorso, quando si erano fatti “passi in avanti”. Bocche cucite, ma la sensazione è che per affrontare la situazione delicata, tra finanza e produzione di acciaio, si proceda step by step.

