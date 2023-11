Ex Savam, Mai (Lega): “Ok ad un tavolo ‘Altare’ per dare un futuro all’ex vetreria”

Altare. “Tutti i soggetti interessati a mettere la parola fine allo stato di degrado in cui si trova da anni l’ex Savam di Altare, in Valbormida, come ho richiesto nel documento da me proposto, e sottoscritto oggi da tutti i gruppi consiliari, siederanno attorno a un tavolo per trovare una soluzione per il rilancio e la valorizzazione delle aree dell’ex vetreria”. Lo annuncia Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria.

In chiusura di seduta, il consiglio regionale ha approvato all’unanimità senza discussione un ordine del giorno a firma di Mai e sottoscritto da tutti i consiglieri, che impegna la Giunta a costituire il tavolo regionale che coinvolga gli attori che hanno parte nella riqualificazione dell’area ex Savam, per arrivare nel più breve tempo possibile a un progetto sostenibile dal punto di vista economico idoneo a dare all’importante comune della Val Bormida, che ha nel vetro la sua storia, una prospettiva di sviluppo dell’area.

