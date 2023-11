Guerin Subbuteo, dominio Rebels Genova tra i Pulcini: trionfa Alberto Capoferri

Liguria. Nel weekend del 25 e 26 novembre 2023, a Cremona, si è disputata la terza tappa del Guerin Subbuteo 2023, ultimo appuntamento stagionale per questa disciplina sportiva (nel weekend del 2 e 3 dicembre si disputerà, invece, l’ultima tappa per il Subbuteo Tradizionale in quel di Reggio Emilia).

L’evento è stato organizzato dalla squadra locale del Subbuteo Club Stradivari, sotto l’egida della Federazione Italiana Sportiva Calcio da Tavolo (FISCT) e del Settore Nazionale Subbuteo dell’Organizzazione per l’Educazione allo Sport (OPES, ente di promozione sportiva riconosciuta dal CONI).

» leggi tutto su www.genova24.it