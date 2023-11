Genova. Nel weekend la società Ligorna è stata presente a Roma alla Cerimonia di Consegna delle Benemerenze, organizzata dalla FIGC e dalla LND, con due riconoscimenti importanti per i colori biancazzurri.

È stato premiato Tullio Mancinelli per il suo 25° anno consecutivo nel ruolo di Segretario Generale al Ligorna, così come è stata premiata anche la Società per il suo centenario, festeggiato nel 2022.

» leggi tutto su www.genova24.it