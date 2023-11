Obiettivo Acqua, il concorso fotografico con al centro il legame tra risorsa idrica e agricoltura

Genova. Il concorso fotografico nazionale ‘ObiettivoAcqua’ è tornato con una nuova edizione, la quinta, dedicata al tema dell’acqua dolce e del suo ruolo nella vita dell’uomo e della natura. L’organizzazione è curata da Anbi, l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue, Coldiretti e Fondazione UniverdeAnbi.

Le immagini dovranno rappresentare il legame tra l’uomo e l’acqua dolce, mostrando come essa abbia plasmato i paesaggi italiani e la loro biodiversità e tutto quello che ruota attorno alla salvaguardia del territorio e la tutela del Made in Italy agroalimentare.

Inoltre, nel quadro dell’iniziativa Obiettivoacqua, in occasione del centenario dell’irrigazione del consorzio Canale Lunense, Anbi Liguria ha istituito un riconoscimento particolare. La menzione si intitola: “Come ti cucino il consorzio: acqua dolce, dal Canale alla tavola”.

