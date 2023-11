Promozione, Finale sempre più in crisi. Tutti in discussione al Felice Borel

Finale Ligure. Dopo la retrocessione dall’Eccellenza, molti addetti ai lavori reputavano il Finale come una plausibile big ai nastri di partenza del campionato di Promozione. Invece i giallorossoblù si trovano addirittura in zona playout a causa di una partenza assolutamente deficitoria: 6 sconfitte in 12 giornate, solo 4 vittorie ed un pareggio. Insomma, dalla squadra di Ivan Monti ci si aspettava veramente molto di più.

“Un annata difficile, sicuramente stiamo facendo meno di quanto previsto ad inizio anno – ha dichiarato il direttore sportivo Roberto Belvedere ieri a Mixed Zone -. Questa è una squadra molto giovane che va in difficoltà nei momenti clou della partita. In questi casi diventa più difficile tirare fuori certe giocate. Nell’ultimo mese abbiamo avuto un calo importante e domenica contro la Campese abbiamo avuto una battuta d’arresto inaspettata. Bisogna lavorare per riprenderci”.

