Rete Studenti Liguria, Francesco Devoti eletto coordinatore regionale: “Ricostruire la partecipazione studentesca”

Genova. Domenica si è tenuto presso il Circolo ARCI “Primo Maggio”, in salita San Nicolò, il I Congresso Regionale della Rete degli Studenti Medi – Liguria, il sindacato studentesco della regione. I lavori sono iniziati in mattinata e si sono conclusi poco dopo l’ora di pranzo. Il Congresso ha eletto all’unanimità il nuovo Coordinatore regionale, Francesco Devoti, e l’Esecutivo composto da Cesare Barbano e Greta Paolini.

“Siamo fieri di poter celebrare – dice il nuovo coordinatore, Devoti – il nostro congresso regionale, che dimostra i risultati che abbiamo ottenuto come organizzazione regionale negli ultimi due anni. Vogliamo che si continui su questo percorso di unità studentesca, nonostante ci sia chi continua a minarla, e di lotta per i nostri diritti. Lo abbiamo fatto sempre sinora e questa è stata la chiave che ci ha dato la forza per arrivare sino qua. Fondamentale ora che le varie realtà rimangano unite, che non si dividano sulle battaglie importanti. Specialmente a fronte di una destra sempre più autoritaria e reazionaria.”

