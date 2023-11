Ricerca e innovazione, approvato in consiglio regionale il programma triennale (2023-2025) da oltre 238 milioni di euro

Regione. Quest’oggi il consiglio regionale ha approvato a maggioranza, su proposta della giunta, il programma triennale (2023-2025) di sviluppo e sostegno all’Università, alla Ricerca e all’Innovazione. Il documento, sottoposto al parere del Comitato d’indirizzo (composto da Università, CNR, IIT, IRCCS San Martino, Gaslini, associazioni di categoria, Camere di Commercio, Anci, Poli di Ricerca, Distretti Tecnologici, organizzazioni sindacali, ISICT e Istituto Regionale per la Floricultura di Sanremo) e approvato dalla III commissione “Attività produttive, Formazione e Lavoro”, individua gli obiettivi strategici da raggiungere e definisce le linee generali di intervento in tema di ricerca, innovazione ed alta formazione.

“Ricerca e innovazione costituiscono gli assi strategici fondamentali per sostenere il territorio nell’affrontare le sfide della digitalizzazione e della sostenibilità – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico con delega alla ricerca e innovazione tecnologica Alessio Piana -. Con il nuovo programma triennale 2023-2025 intendiamo, attraverso il confronto con i principali attori che operano in questo settore, rafforzare il nostro contributo con circa 238 milioni di euro in favore della ripresa, dello sviluppo e del consolidamento della competitività e dell’attrattività del sistema ligure”.

