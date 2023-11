Brescia-Sampdoria: sfida affidata a Volpi di Arezzo, al Var Maggioni

Genova. Sono state comunicate dalla Lega Serie B le designazioni arbitrali per la quindicesima giornata di Serie BKT. Turno che vedrà la Sampdoria affrontare in trasferta il Brescia: la partita è in programma domenica 3 (ore 16:15) allo stadio Rigamonti.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Manuel Volpi, della sezione di Arezzo. Il fischietto toscano sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Trinchieri e Stefano Galimberti, rispettivamente dell’AIA di Milano e Seregno. A Roberto Lovison di Padova è stato invece affidato il ruolo di quarto uomo.

