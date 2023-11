Chiavari: cibo online, i negozi locali tengono bene

“Cosa mangiamo stasera? Non c’è niente di pronto e sono già le otto! Che si fa? Ora i negozi sono chiusi e di andare al ristorante non se ne parla. Perché non ordiniamo su Internet? È la volta che provo il giapponese, tu solito sushi? Eccolo quel sito che usavamo quando c’era il Covid, non mi ricordo più il nome…”.

Questo è l’inizio di una delle conversazione-tipo dei primi anni Venti del Terzo Millennio. Prima nelle grandi città, poi anche nei piccoli centri il cibo online ha sfondato e, a dirla tutta, aveva già iniziato prima della pandemia. Tutto merito del tempo: dovunque mi trovi posso scegliere quello che voglio e averlo in tavola senza dover fare code nei negozi, preparare la ricetta o anche solo accedere il microonde. Con la vita che si fa oggigiorno, poi! Di questo passo i piccoli negozi locali chiuderanno, si direbbe. Non è così scontato. La “vecchia” abitudine dello scegliere nel negozio o di uscire e sedersi a un tavolo di una trattoria è dura a morire. Le ragioni sono tante: il rapporto di fiducia negoziante-cliente, l’apprezzamento di prodotti locali, la freschezza o anche la semplice voglia di fare due passi fuori di casa. Così attestano i proprietari di negozi di alimentari a cui abbiamo chiesto quanto pesa la ricaduta dell’online.

