Fallimento Aspera, ai domiciliari l’architetto Amirfeiz. Misure interdittive per altre 8 persone

Genova. Nove ordinanze di misure cautelari e interdittive sono state eseguite, su indicazione del gip di genova, nei confronti di altrettante persone coinvolte nel fallimento della Aspera Spa, la società genovese con sede in via Dassori ad Albaro guidata dall’architetto Alex Amirfeiz.

A eseguirle, al termine di una lunga e articolata indagine, sono stati i finanzieri del nucleo operativo del comando provinciale di Genova. Per Amirfeiz, ai tempi amministratore delegato, sono scattati gli arresti domiciliari, mentre per altre cinque persone è stato disposto il divieto di esercitare la professione di commercialista e il divieto di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche. Per altri tre indagati è scattato soltanto quest’ultimo divieto.

