Fiorino, il ponte carrabile sul rio Barbassa verrà demolito

Genova. La giunta comunale ha approvato, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, l’intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa in località Fiorino, a Voltri.

Si tratta di un intervento da 750.000 euro, finanziato con risorse di Fsc-Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-2027 tramite Regione Liguria: “Gli interventi prevedono la demolizione dell’attuale ponte carrabile, la realizzazione di attraversamento temporaneo con ponte Bailey, a monte dell’esistente, e la costruzione di un nuovo ponte, analogo per dimensioni e sviluppo a quello attuale – ha spiegato Piciocchi – La struttura sarà appoggiata su due spalle ubicate sulle sponde del torrente. Saranno inoltre realizzati interventi di mitigazione idraulica per la messa in sicurezza della zona”.

