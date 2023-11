Fratelli d’Italia, corsa a due per la presidenza provinciale: De Vecchi sfida Cavallo. Il 2 dicembre il congresso

Provincia. Poteva avere la strada spianata come in tutte le altre province liguri e invece Claudio Cavallo, coordinatore provinciale reggente di Fratelli d’Italia, dovrà vedersela con Christian De Vecchi. L’ex sindaco di Carcare è sceso in campo in vista del congresso provinciale, in programma il 2 dicembre prossimo a Savona, lanciando ufficialmente la propria candidatura alla guida del partito nel savonese.

Sulla carta, quella tra Cavallo e De Vecchi potrebbe sembrare la sfida tra Davide e Golia. Nei fatti, essendo il congresso un esercizio di democrazia, le sorprese potrebbero non mancare. La candidatura di De Vecchi, vero e proprio outsider di questo congresso, nasce con uno scopo preciso: “È un momento di dialogo, di dibattito e di informazione – spiega l’ex primo cittadino di Carcare ai microfoni di IVG -. Il congresso deve portare le voci del territorio e il nostro è un territorio che può sembrare uniforme, ma non lo è”.

» leggi tutto su www.ivg.it