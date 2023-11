I tifosi in protesta al Ferdeghini, Gazzoli risponde: “Lo Spezia non è in vendita e Macia resta”

Il tifo spezzino tuona nel tardo pomeriggio di oggi. Come da programmi, un nutrito gruppo formato da circa 150-200 persone si è presentato ai cancelli della sede dello Spezia al centro sportivo Ferdeghini, per avere un colloquio con la società e protestare per i pessimi risultati fin qui raggiunti dalla squadra. In prima linea l’amministratore delegato Andrea Gazzoli, che affiancato da Nicolò Peri ha affrontato i manifestanti. Le richieste dei tifosi, chiare e dirette, sono le medesime di qualche settimana fa, quando dopo il pareggio con la Ternana una frangia di tifo aveva protestato ai cancelli dello stadio Picco. Si chiede rispetto, si chiede trasparenza sui piani della società e si chiede soprattutto la testa dell’area sportiva, il direttore Eduardo Macia e Stefano Melissano. Con loro finisce nel calderone dei nomi anche il CRO Luca Scafati, a detta dei tifosi una delle ragioni dell’inabissamento del club. Si spazia per vari temi, dal prossimo mercato di gennaio fino al logo, che a distanza di mesi resta un motivo di rottura tra le parti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com