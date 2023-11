Intervento d’urgenza lungo la strada provinciale Sp530 di Porto Venere a seguito di un incidente stradale che ha provocato danni alla facciata di una abitazione. Per motivi di sicurezza il servizio tecnico della Provincia ha predisposto un restringimento della carreggiata in località Fezzano, zona “4 Strade”, al fine di consentire il ripristino da parte dell’utenza privata dell’edificio danneggiato. Verrà quindi attivato un tratto a senso unico alternato, regolato anche da un semaforo in caso di necessità o da movieri, per la durata delle opere straordinarie necessarie per la messe in sicurezza dello stabile.

L’articolo Incidente stradale a Fezzano, senso unico alternato per consentire un intervento d’urgenza proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com