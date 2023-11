Juniores, Ceriale. Il ritorno in panchina di Alberto Arvasi: “Pensavo di non allenare più. Mi piace stare sul campo”

Per la Juniores del Ceriale i tre punti mancavano dalla seconda giornata contro l’Arenzano. Sono tornati nell’importante scontro diretto con la Cairese grazie alla rete di Prudente.

“Una bella partita, combattuta fino all’ultimo e ben arbitrata – dichiara mister Alberto Arvasi dopo il triplice fischio -. Noi abbiamo cercato di mantenere il possesso il più possibile per giocare come sappiamo. La squadra aveva bisogno moralmente di una vittoria per prendere sicurezza e fiducia in sé stessi. I ragazzi hanno espresso un bel calcio e meritavano di vincere, senza nulla togliere ai nostri avversari”.

