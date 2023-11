Mobilità, Lega Liguria: “40 milioni per il trasporto pubblico locale e ferroviario”

Liguria. “40 milioni per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Liguria. È il saldo sull’ammontare del riparto acquisito in Conferenza unificata”. Lo dice in una nota il gruppo della Lega in Regione Liguria.

“Il Fondo nazionale per gli oneri del trasporto pubblico locale e ferroviario – spiegano -, destinato alle regioni a statuto ordinario, copre circa il 75 per cento del fabbisogno del settore del TPL, in particolare del valore complessivo dei contratti di servizio stipulati dalle aziende che erogano i servizi sui territori”.

