Nautica, niente immatricolazione per i piccoli natanti in Ue. Cavo: “Importante semplificazione”

Genova. “Un altro importante risultato quello messo a segno oggi in commissione attività produttive per il settore della nautica da diporto, in particolare per le imbarcazioni sotto i 10 metri: l’approvazione dell’emendamento presentato dai relatori, in sede referente di votazione del disegno di legge sul Made in Italy, permetterà ai proprietari di un natante da ‘diporto’ (cioè inferiore ai 10 metri per cui non è prevista l’immatricolazione obbligatoria) di navigare nelle acque degli stati Ue che non consentono più la navigazione alle unità non targate (ad esempio Slovenia, Croazia, Grecia) di presentare una semplice dichiarazione di possesso del proprietario con l’attestazione dei dati tecnici contenuta nella dichiarazione di costruzione”.

Lo dichiara Ilaria Cavo, vicepresidente della commissione Attività produttive di Noi Moderati, che ha seguito il provvedimento accogliendo le istanze di Confindustria Nautica, ringraziando i relatori Alberto Gusmeroli e Silvio Giovine e sottolineando “l’importante condivisione e sostegno del ministro Adolfo Urso“.

