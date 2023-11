Nuoto/ Il Rapallo a Lavagna, buona la seconda prova regionale Esordienti “A” e “B”

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto, Pallanuoto

Domenica scorsa, 26 novembre 2023, alla piscina di Lavagna, si è svolta la Seconda Prova Regionale Esordienti A e B. Bilancio positivo per gli atleti della Rapallo Nuoto guidati dal tecnico Enzo Valente.

«Tutti hanno migliorato i propri tempi, quindi già questo ci fa dire che il bilancio è positivo – spiega Valente – Una menzione particolare la meritano Matteo Campodoni, Giada Lagno e Lucia Risso che nei 400 misti si sono distinti per gli ottimi tempi fatti registrare e per come hanno affrontato una gara difficile; in evidenza anche le prove di Pietro Macchiavello, nei 200 rana, che ha saputo migliorarsi notevolmente e Linda Martini che nei 200 stile ha fatto registrare un crono da categoria superiore».

Alla prova regionale hanno partecipato anche: Beatrice Berruti, Margherita Canovaro, Alessia Gentilino, Giorgia Giordano, Klea Kamberi, Ginevra Lanata, Giulia Schiaffino, Arianna Solari, Martina Solari, Olivia Vignolo, Filippo Abram, Gabriele Governali, Davide Lagomarsino, Manuel Michi, Cristian Perazzo, Francesco Revello, Nicolò Rossi.

