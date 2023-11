Rigassificatore, Pasa (Cgil) attacca: “Ossessione per Toti. Si ricordi degli altri problemi del savonese”

Savona. Rigassificatore “un’ossessione per il presidente di Regione Giovanni Toti, che dimentica così gli altri problemi del savonese”. È il pensiero di Andrea Pasa (Cgil Savona), che attacca frontalmente il governatore ligure.

“Qualcuno dovrebbe ricordargli, – ha proseguito Pasa, – che in Provincia di Savona sono numerosi i problemi esistenti e di cui dovrebbe responsabilmente occuparsi. Eppure da 4 mesi non fa altro che parlare di rigassificatore in ogni occasione. Ha gli incubi e si totalmente dimenticato di occuparsi di molte altre questioni su cui si dovrebbe concentrare e magari risolvere”.

