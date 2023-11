Al via dal 7 dicembre Alassio Christmas Town: ecco tutti gli eventi in programma

Alassio. Le vetrine illuminate a festa, lo shopping tra le boutique del centro, i profumi della tradizione, l’animazione itinerante, le video proiezioni suggestive e molto altro: dal 7 dicembre al 7 gennaio ad Alassio torna la magia del Natale, con tante attrazioni che sapranno catturare l’attenzione di grandi e piccini. A partire dalla presenza di artisti, giocolieri, acrobati ed equilibristi che animeranno le strade di Alassio con spettacoli e luminose parate per tutto il periodo natalizio.

Per i bambini ci sarà il Luna Park in Piazza Partigiani, mentre accanto alla sede del Palazzo Comunale l’appuntamento è con la pista da pattinaggio sul ghiaccio, già aperta da sabato 2 dicembre, per una bella anteprima natalizia in attesa del grande debutto del 7 dicembre, il giorno del Santo Patrono Ambrogio, che, come da tradizione, ad Alassio apre ufficialmente le porte al Natale con le celebrazioni dedicate al Santo e la consegna dell’Alassino d’oro.

