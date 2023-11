Antonucci in dubbio per il Parma, potrebbe andare in panchina

Mirko Antonucci potrebbe non farcela a giocare da titolare sabato contro il Parma. L’attaccante di Luca D’Angelo si è fermato ieri, pare per un affaticamento, e anche oggi avrebbe seguito un programma di lavoro personalizzato. A 48 ore dalla partita contro la corazzata Parma, la presenza del fantasista romano rimane in dubbio. Sarà lo stesso tecnico a sciogliere i dubbi probabilmente domani durante la conferenza stampa di presentazione della partita.

Non tramonta in ogni caso l’idea di varare un centrocampo più folto rispetto a quello visto a Marassi, magari utilizzando Zurkowski come mezzala destra e avanzando Kouda nel ruolo congeniale di trequartista, con Salvatore Esposito in regia e Bandinelli mezzala mancina. Da capire anche se Elia sarà schierato ancora da terzino o se ci sarà spazio per Joao Moutinho.

