Area ex Boero, gli appartamenti restano (quasi) vuoti: “Diamoli a studenti e lavoratori”

Genova. A circa un anno e mezzo dalla sua inaugurazione, il progetto residenziale dell’area ex Boero di Molassana stenta a decollare. Almeno per il momento. Dei 170 appartamenti realizzati, infatti, solo poche decine ad oggi sono occupati, e anche gli alloggi previsti a prezzo di locazione o vendita calmierato restano in attesa di inquilini.

Per questo motivo i consiglieri del Partito Democratico del Municipio IV Media Valbisagno rilanciano: “Il Comune potrebbe trovare un modo per assegnarli a a studenti o lavoratori – scrivono – rivolgiamo un appello al sindaco Bucci e all’assessore Piciocchi affinché venga valutato l’avviamento di uno studio di fattibilità per la realizzazione di alloggi per studenti e giovani lavoratori a Molassana, sfruttando parte dei locali inutilizzati nell’area ex-Boero”.

