Carro, posizioni differenti sull’utilizzo dell’avanzo di amministrazione

“L’altra sera si è riunito di urgenza il consiglio comunale del Comune di Carro per approvare entro il mese di novembre le variazioni al bilancio 2023, erano presenti il sindaco Firenze con tutti i sette consiglieri della maggioranza e la minoranza. Sembrava una seduta molto tranquilla quando dopo la presentazione della variazione di bilancio da parte del sindaco che nella sostanza impiegava i 365.000 euro di avanzo di amministrazione del bilancio 2022 per impegnarli per 300.000 mila euro in un fondo per crediti di dubbia esigibilità e 60.000 per il pagamento delle sanzioni a seguito della vertenza giudiziaria persa con il gestore dell’autovelox”. E’ quanto afferma in una nota la minoranza consiliare di Carro, guidata da Loriano Isolabella.

“Davanti a questi dati abbiamo richiamato la necessità di dare spiegazioni per il mancato utilizzo di tali importi in opere necessarie al Comune di Carro, come manutenzione strade, servizi sociali per la popolazione anziana, servizi scolastici per i pochi bambini rimasti… ma soprattutto l’importanza di investire tale risorse nei Pnr in quanto ogni euro investiti dal Comune in progetti comunitari hanno un ritorno di contributo a fondo perduto di ben 90 euro, come dire che di fronte a 300.000 euro vi sarebbe un ritorno di 2.700.000 euro. A questo punto – proseguono dall’opposizione – il vice sindaco Solari riconoscendosi in parte in quello che sosteneva Isolabella, dichiarava di non votare a favore della variazione di bilancio presentata dal sindaco, in quanto riteneva necessario assumersi responsabilità anche con dei rischi amministrativi, pur di realizzare opere necessarie alla comunità, tanto è vero che un altro consigliere sempre della maggioranza faceva notare che il Comune di fatto avrebbe rinunciato ad un finanziamento già deliberato per cui sarebbe stato perso ben 900mila euro già stanziati e non recuperabili. Il consigliere Isolabella dichiarava al sindaco che la minoranza sarebbe stata disponibile a rivedere subito, oppure prima del 31 dicembre 2023, la variazione di bilancio, recuperando almeno 200.000 euro tra quelli destinati al fondo dei crediti di dubbia esigibilità, da investire nei Pnr assumendosi la responsabilità amministrativa di votare con favore tale provvedimento al fine di utilizzare subito e al meglio le risorse disponibili. La votazione si concludeva poi con l’approvazione con soli cinque voti del provvedimento voluto dal sindaco e con due astensioni dei consiglieri di maggioranza e tre voti contrari dell’opposizione”.

