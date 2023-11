Celle 2024, Germano Gadina candidato sindaco di Idea Comune

Celle Ligure. Verso le elezioni amministrative del 2024. A Celle Ligure esce il nome del primo candidato a sindaco. È quello di Germano Gadina. Lo annuncia il Comitato che sfocerà in lista civica nella tarda serata di ieri.

“Germano Gadina è il candidato sindaco scelto da Idea Comune. La vita è l’arte dell’incontro e un percorso di partecipazione non può fare a meno di questa relazione vis-à-vis che tanto è venuta a mancare in questi tempi e che sola garantisce un dialogo sincero, trasparente e rispettoso. Idea Comune – spiegano – nasce come alternativa a un modo di fare politica che ci trova distanti e in disaccordo; nasce con l’intenzione di far riavvicinare alla politica, intesa come servizio al cittadino e partecipazione attiva, i cittadini di Celle Ligure”.

