Chiavari: “Ommi de Ruinà”, il ricavato della Castagnata a Casa Morando

Da Comunicazione Gruppo “Pino Solari-Ommi de Ruinà”

Una tradizione che si rinnova di anno in anno, un legame non solo formale ma autentico tra due storiche realtà di uno dei quartieri più antichi e popolosi della città: il presidente del gruppo “Pino Solari-Ommi de Ruinà” Marco Devoto ha consegnato ieri, mercoledì 29 novembre, al presidente della Fondazione Morando Francesco Bruzzo un assegno di 2.000 euro, ricavato della recente Castagnata organizzata sabato 28 ottobre dagli “Ommi” in piazza San Giacomo a Rupinaro.

