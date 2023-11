Confagricoltura Liguria: “Per un Natale davvero green, scegli un albero di Natale vero”

Liguria. “Per un Natale davvero green, scegli un albero di Natale vero”. Con questo messaggio, Confagricoltura Liguria “lancia” la promozione degli alberi “prodotti” dai propri vivaisti, specialmente in Val Bormida ed in altre vallate appenniniche liguri.

“Gli alberi di Natale – precisa Luca De Michelis, presidente di Confagricoltura Liguria – sono una produzione vivaistica sostenibile svolta in buona parte da aziende agricole situate in zone montane, dove la presenza degli agricoltori è fondamentale come presidio del territorio e per la lotta al dissesto idrogeologico. Rendere vivi e coltivare i terreni montani vuol dire contrastare l’abbandono delle nostre valli, creare ricchezza e sostenere i vivaisti italiani”.

» leggi tutto su www.ivg.it