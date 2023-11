Da Eblig 300mila euro a imprese e dipendenti liguri per assunzioni, sostegno alla maternità, qualità, sicurezza e formazione

Liguria. Scatta il “Bonifico day” per 315 imprese e dipendenti liguri che aderiscono a Eblig. I contributi erogati per assunzioni, sostegno alla maternità, qualità, sicurezza e formazione ammontano a 300 mila euro.

L’Eblig è l’ente bilaterale ligure che si occupa dell’artigianato, in particolare dei temi della formazione e dell’apprendistato, della sicurezza in ambito lavorativo, dell’occupazione e della cassa integrazione per i dipendenti, a cui aderiscono circa 7.000 imprese e 27.000 dipendenti.

