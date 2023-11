Direttiva europea sulle “case green”, in Liguria almeno 210mila edifici da riqualificare

Liguria. In Liguria sono almeno 210mila gli edifici residenziali più energivori che dovranno essere riqualificati per rispettare la direttiva europea sulle case green, attualmente in fase di ridiscussione proprio per venire incontro alle peculiarità dei singoli Stati membri. Nella nuova versione l’Unione Europa fornirà una cornice all’interno della quale ogni Paese dovrà fissare obiettivi graduali per arrivare ad azzerare le emissioni entro il 2050, ma il primo step dovrebbe restare fissato al 2030. Il tempo a disposizione dunque è pochissimo, tenendo conto che le abitazioni in classe G (la peggiore) sono la stragrande maggioranza, in Italia e in particolare nella nostra regione.

Il tema è stato al centro di un incontro sulla riqualificazione energetica nell’ambito della Genova Smart Week. Secondo i dati riportati da Ance, in Italia oltre il 60% delle abitazioni, circa 7 milioni di edifici, è in classe F o G, mentre in Francia sono il 17% e in Germania solo il 6%. Tra questi il 15%, circa 1,8 milioni di immobili, sono particolarmente energivori e per porre rimedio a questa situazione, almeno a quelli peggiori, bisognerebbe fare 180mila interventi l’anno. Basti pensare che nel quadriennio 2020-2023 la media di interventi legati al Superbonus è stata 109.500 interventi all’anno, mentre nel biennio precedente era di solo 2.900.

