I sarzanesi hanno riabbracciato la storica pieve di Sant’Andrea

Per la prima volta dopo oltre quattro anni questa mattina nella millenaria pieve di Sant’Andrea a Sarzana si è tenuta una messa solenne che ha sancito la definitiva riapertura del luogo di culto di via Mazzini dopo gli interventi di ristrutturazione che avevano imposto la chiusura. Nel giorno del patrono dunque i sarzanesi – ed erano in tantissimi – hanno ritrovato un luogo che fa parte della lunga storia della città.

Ieri si è invece tenuta l’inaugurazione ufficiale alla presenza anche del vescovo Luigi Ernesto Palletti e del sindaco Cristina Ponzanelli che ha sottolineato: “Non nascondo la mia emozione rientrando fra queste mura, non possiamo far altro che ringraziare la Cei e i tecnici che hanno collaborato per regalare alla città questo momento che è in qualche modo storico”. “Sant’Andrea è la chiesa degli affetti dei sarzanesi – ha proseguito lo storico Egidio Bandi dopo l’introduzione della direttrice del Museo Diocesano Barbara Sisti – qui, almeno fino agli anni Cinquanta, sono stati battezzati tutti. Ogni abitante ha un legame saldo, fortissimo e imprescindibile con questo luogo che oggi finalmente riapre le sue porte”. Banti ha inoltre ricordato le ultime volontà del professor Emilio Doni – mancato lo scorso anno – di dar vita alla Fondazione InCaSa lasciando il suo patrimonio immobiliare e bibliografico alla parrocchia di Santa Maria. “Teneva moltissimo alla riapertura della chiesa – ha detto – e ha fatto il possibile affinché questo obbiettivo fosse portato a termine”. La studiosa Elisa Del Gaudio si è invece soffermata sull’importanza della cripta della chiesa.

