Il “frutteto malato”, la tentazione del terzo mandato da sindaco di Napoli, le Europee: de Magistris al Canaletto

“Avendo passato trentatré anni della mia vita nelle istituzioni, in un Paese normale sarei uno del sistema. Invece ho constatato, anche con profonda amarezza, che dentro le istituzioni sì ci sono persone che con lealtà perseguono il bene comune e l’interesse pubblico, ma ce ne sono altrettante che utilizzano le istituzioni per perseguire interessi privati e affaristici e costruire in molte parti d’Italia, secondo me un po’ in tutto il Paese, un vero e proprio sistema”. Così Luigi de Magistris ieri all’Arci del Canaletto, nelle prime battute dell’iniziativa di presentazione del suo più recente libro, Fuori dal sistema (Piemme). Un libro autobiografico, con la prima parte dedicata all’esperienza in magistratura, la seconda all’impegno in politica, dall’elezione al Parlamento europeo a Unione popolare (che, nel momento della pubblicazione del volume, si apprestava ad affrontare le politiche 2022), passando naturalmente per i due mandati da sindaco di Napoli. “Spesso si compie l’errore di pensare che nelle istituzioni ci siano delle mele marce, invece io, per conoscenza diretta, ritengo che ci troviamo invece di fronte non a mele marce, ma a un frutteto contaminato”, ha aggiunto l’ex magistrato, ascoltato da un nutrito pubblico, che tra gli altri ha visto la presenza di Massimo Lombardi, consigliere comunale spezzino che nel settembre dello scorso anno ha corso per la Camera come capolista di Unione popolare.

Numerosi gli argomenti trattati nel corso dell’incontro, introdotto da Nicola Pedretti, presidente del Circolo: il racconto degli anni in magistratura, i beni pubblici (“Qualsiasi politico italiano vi dirà che è per l’acqua pubblica, ma solo Napoli ha davvero rispettato il referendum”, ha sottolineato l’ex primo cittadino partenopeo), la Costituzione, l’immigrazione, l’informazione, la differenza tra legalità e giustizia e quella tra populismo e “connessione sentimentale”; toccando naturalmente e ampiamente anche la guerra in Ucraina e il conflitto israelo-palestinese, in merito al quale de Magistris è andato oltre l’auspicio del dei due popoli e altrettanti stati: “Sognerei, sarebbe ancora meglio – ha detto -, Gerusalemme luogo del mondo, con tutti i popoli e tutte le religioni”.

