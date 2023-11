Infortuni mortali sul lavoro: in Liguria quasi due vittime al mese

Liguria. Continua la performance negativa della Liguria rispetto agli infortuni mortali sul lavoro. Tra il 1° gennaio ed il 31 ottobre 2023 sono stati 18 i morti sul lavoro nella nostra regione contro i 16 dell’anno precedente. La media ligure dei primi dieci mesi del 2023 è di quasi 2 morti sul lavoro al mese con una variazione percentuale del +1,25% rispetto a dodici mesi fa.

“La mattanza continua nell’indifferenza della politica: non si va oltre ad un comunicato di cordoglio, è una emergenza non più sostenibile – commenta Maurizio Calà, segretario generale della Cgil Liguria – in queste ore si sta svolgendo in tutto il Paese lo sciopero del trasporto ferroviario rispetto alla tragedia di Thurio di Corigliano Rossano in Calabria. E il Governo, anziché aumentare il numero degli ispettori e le ispezioni sui luoghi di lavoro, le risorse agli organi di vigilanza e agli enti preposti, la formazione e la prevenzione, deregolamenta il sistema degli appalti e dei subappalti e non destinata investimenti a questa che è ormai una mattanza”.

