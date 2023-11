Lavagna: Consiglio comunale istituisce commissione ad hoc sul Porto

Questa sera il Consiglio comunale di Lavagna ha discusso, tra gli argomenti all’ordine del giorno, l’istituzione di una Commissione sul tema Porto di Lavagna. La concessione all’attuale società che ha in gestione lo scalo, il più vasto del Mediterraneo come numeri di posti barca – la “Porto di Lavagna spa” scadrà infatti a giugno 2024 e la questione è aperta: le ipotesi in campo sono l’indizione di una gara sul mercato libero da un lato, l’acquisizione della gestione in house da parte del Comune dall’altro.Tra le azioni che dovrebbe essere assunte da un’apposita Commissione trova collocazione naturale anche la formulazione di un parere su tale questione.

“La definiamo ‘commmissione’, mi rimetto relativamente ai compiti che essa avrà alle vostre indicazioni, tutto il resto sarà demandato alle decisioni in seno alla commissione stessa. Oggi poniamo in essere l’atto formare di istituzione. Riterrei di mantenere una maggioranza di membri appartenenti alla maggioranza politica rappresentativa della giunta perchè è una commisssione destinata ad accompagnare l’operatività del Consiglio”, ha aperto la discussione il sindaco, Gian Alberto Mangiante. “Io ritengo di ridurla di numero, nel senso di non riproporre un consiglio paralllelo in quanto organo consultivo”, l’opinione del consigliere Mario Maggi di 100% Lavagna, la cui collega, Laura Corsi ha richiesto che entrambi i consiglieri della predetta lista siano in essa presenti e se si possono invitare soggetti esterni come consulenti esperti in diportistica e diritto nautico. “Alla minoranza spettano tre membri”- dichiara il sindaco facendo riferimento a quanto avviene nelle commissioni permanenti – con facoltà di partecipare a tutti gli altri, quindi aperta; alla maggioranza quattro con il presidente Romanengo più la possibilità di partecipare ad altri membri”

