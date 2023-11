Lotta alla violenza sulle donne, le esperte di “Telefono Donna” ospiti nella sede di Infineum: “Rispetto delle persone valore imprescindibile”

Vado Ligure. Infineum Italia ha ospitato, nella sede di Vado Ligure, la presidente dell’Associazione Telefono Donna di Savona Odv Simonetta Degrossi, e Alice Guana, psicologa e psicoterapeuta specializzata nelle problematiche relative alla violenza.

In occasione dell’incontro, le due esperte hanno guidato i dipendenti dell’azienda attraverso un’interessante analisi di quelli che sono i comportamenti violenti più comuni, in ambito personale e professionale, del come identificarli e soprattutto prevenirli.

