Natalia Miniailova, l’ingegnera informatica con la passione del crimine: con le frodi compra sushi, sigarette e criptovalute

Genova. Non resiste Natalia Miniailova, la 42enne hacker russa, a tornare a usare le sue abilità informatiche per mettere da parte molto denaro, da reinvestire in criptovalute, altra sua passione.

E così, quella che un tempo era considerata una mamma insospettabile, si è rivelata ben presto una criminale incallita, capace di tornare a delinquere ogni qual volta ha accesso a un pc. Arrestata alla fine del 2021 e poi messa in una comunità ai domiciliari, non aveva perso il vizio di compiere truffe e frodi informatiche. Era tornata in carcere. Poi di nuovo è stata messa ai domiciliari in una casa famiglia per il reinserimento dei detenuti situata nel centro storico di Genova. E da lì ha ricominciato.

» leggi tutto su www.genova24.it