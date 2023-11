Nel Distretto Creativo di Sarzana due giorni con “Arte in piazza”

Per due giorni, dalle ore 10 alle 20, l’area del Distretto Creativo di Sarzana (nelle vie Cattani, Fiasella, Mascardi, Castruccio, Bonaparte e piazza Calandrini), sarà animata da molteplici attività con negozi aperti, design market, workshop e laboratori creativi, letture per grandi e piccini, interventi musicali e tante mostre di fotografia, grafica e illustrazione. Merito dell’iniziativa “Arte in piazza” che animerà il centro storico e che nasce per valorizzare le tre vie che storicamente sono sempre state di riferimento per l’artigianato sarzanese.

“Quest’anno abbiamo volutamente utilizzare i fondi sfitti della zona per dare un dare un segnale concentro e mantenere vivo il dialogo con i proprietari – spiega Stella Sanguinetti Presidente Cna Sarzana -. L’anno scorso abbiamo utilizzato la questione dei fondi come piano B, mentre quest’anno visto l’aumento dei fondi sfitti abbiamo deciso di dare un segnale lavorando esclusivamente su questo aspetto dialogando con i proprietari. Vedere i locali utilizzati e mettere in contatto artigiani e proprietari può essere una modalità per creare nuove relazioni e opportunità”.

L’evento è nato per raccontare e valorizzare il Distretto Creativo di Sarzana e per promuovere l’arte, la manualità e lo shopping consapevole. Zona che ha scelto di identificarsi con negozi e laboratori in cui gli spazi e gli oggetti raccontano storie che sono una particolare miscela di arte, tradizione, ricerca e buongusto. I negozianti, gli artigiani e gli artisti che ogni giorno vivono quest’area con le proprie attività hanno scelto di fare rete con l’intento di valorizzare e rendere visibile questo tessuto produttivo e creativo, per raccontarsi e per mostrare un volto della città aperto alla sperimentazione, all’artigianato, al design e alle contaminazioni artistiche. Il 2 e 3 dicembre le vie racconteranno l’arte nelle sue forme più belle attraverso la partecipazione e il contributo di artisti, fotografi, illustratori, grafici, designer e creativi. Sarà l’occasione farsi fare un ritratto e apprezzare le competenze e la cura che stanno dietro alla creazione di un oggetto artigianale o di un progetto artistico.

Programma

Sabato 2 dicembre 2023

10.30 LAVORAZIONE CREATIVA DEL CORIAN, UN PROGETTO DI RIUSO

Con il designer Franco Eccel e Sandra Allegretti | Fare Tribù Via Cattani

11.00 RESPIRA, AVVERTIRE INTIMAMENTE

Installazione immersiva de Lo Studio | La fucina delle idee Via Mascardi 27

11.30 COSTRUZIONI POP

Vieni a giocare con PopMecca – gioco libero fino alle 16,00 | Piazzi Calandrini

11.30 AQUARIUS

Le sculture di Luca Galassi in mostra per il Distretto Creativo | Via Fiasella

12.00 WORKSHOP DI TRASFORMAZIONE DELLA PLASTICA IN OGGETTI DI DESIGN

Con Andrea di Mudarte Genova | Via Fiasella

14.00 LABORATORIO DI FALEGNAMERIA PER BAMBINI Realizzazione di piccoli oggetti in legno e utilizzo di utensili, con i DiversamenteMobili | Via Fiasella

14.30 PASSEGGIATA ETNOBOTANICA

“Mi piacerebbe che le persone imparassero a notare quelle minuscole entità tra i san pietrini. Sapere che nel pratino dove portano il cane c’è potenzialmente una farmacia, la cena oppure la storia dell’uomo.”

Con Massimo Luciani | Ritrovo Piazza Calandrini

15.30 COME SI FANNO LE ACQUEFORTI (laboratorio)

Lo scopriremo insieme agli artisti della Factory | Factory Via Fiasella

16.00 LAB DI RIPERCUSSIONI SOCIALI, CREA IL TUO STRUMENTO MUSICALE

Un laboratorio di riciclo creativo per bambini | Via Fiasella

17.00 I SUPEREROI DELLA DIFFERENZIATA | OPERAZIONE ECOLOGICA! (concerto)

