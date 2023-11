Omaggio a Maria Callas al ridotto degli Impavidi

Altro appuntamento da non perdere domenica 3 dicembre (ore 17.30) nell’ambito della Rassegna Concertistica “Domeniche in Musica” – Concerti al Ridotto Teatro Impavidi 2023 , organizzata dall’Associazione Musicale “Il Pianoforte” e dall’Associazione Amici della Musica /Accademia Musicale “A. Bianchi”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Gli Scarti e con il patrocinio e contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sarzana, in quanto progetto selezionato dal bando “Call for ideas” 2023.

Dopo il successo tributato dal numeroso pubblico presente ai concerti precedenti nel mese di novembre, domenica 3 dicembre sarà protagonista la musica lirica , con un Omaggio alla grande Maria Callas nel centenario della nascita , il rinomato duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa , presenterà celebri arie d’opera di C.W.Gluck , L.Cherubini , V.Bellini , G.Verdi , G.Puccini , A.Catalani e intermezzi strumentali di G.Puccini e P.Mascagni.

