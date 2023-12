Rapallo: immobile in via Campi da tiro, sì della conferenza dei servizi

Con determina dirigenziale a firma dell’architetto Andrea Bacigalupo, l’amministrazione comunale di Rapallo rende noto che si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi per la riqualificazione dell’immobile sito in via dei Campi da tiro da adibire alle attività di Protezione civile e salvaguardia del territorio. Un progetto cui hanno lavorato con particolare impegno il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio. Il progetto di massima era stato affidato all’Ing. Basilio Massimo La Rocca.

Alla conferenza dei servizi hanno partecipato::

• Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di

Genova e la Provincia di Imperia, La Spezia e Imperia;

• Comune di Rapallo – Settore 6 Ufficio Edilizia Privata;

• ASL 4 Chiavarese S.C. Igiene e Sanità Pubblica;

• E – Distribuzione S.P.A.;

• Italgas S.P.A.;

• Ireti S.P.A.;

• Gruppo Iren;

• Telecom Italia;

I pareri pervenuti dovranno essere integralmente recepite nella redazione del progetto esecutivo.

