‘Santa’: il Consiglio comunale visto da Fabiola Brunetti

Dallo Staff di Fabiola Brunetti, candidato sindaco 2024

Il Consiglio di ieri sera si apre con una pratica sul pagamento di debiti fuori bilancio pari a circa 30.000 euro per la liquidazione delle spese di una causa che ha visto il comune soccombere. Con molta precisione, l’Assessore Marchesini spiega che la Giunta ha deciso di ricorrere in appello ma che i costi del legale non incideranno sul bilancio in quanto il Comune sarà rappresentato dall’Avvocatura interna. Sulla pratica ci asteniamo per non rischiare, con un voto contrario, di impedire il pagamento delle spese alla parte vincitrice.

Alla seconda pratica, una variazione di bilancio per 135.000 euro, non convinti dalla spiegazione dell’Assessore Costa, esprimiamo voto contrario.

La terza pratica riguarda la proposta di potenziamento della rete delle istituzioni scolastiche sammargheritesi onde evitare di perdere la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo per la decisione dello Stato di accorpare gli istituti con meno di 900 alunni

La proposta, anche se lascia solo una flebile speranza, è approvata all’unanimità.

Quarta pratica presentata dalla Giunta, concerne il nuovo regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale. Un regolamento, nel suo complesso apprezzabile anche se, alla richiesta di prevedere la rateizzazione per il pagamento del rinnovo dei loculi ci viene risposto che non è possibile perché non esiste la garanzia che il parente tenuto al rate. Il nostro voto è favorevole.

Quinta pratica all’ordine del giorno: modifiche al Regolamento per il Funzionamento del Consiglio comunale. Si giudica che le modifiche non siano state sufficientemente discusse nell’apposita commissione e che la revisione avrebbe dovuto riguardare l’intero Regolamento. Per questi motivi il voto è contrario.

L’ultima pratica presentata dalla Maggioranza riguarda un Ordine del Giorno “a sostegno della realizzazione del tunnel Rapallo-Fontanabuona”. Al di là del fatto che appare chiara la captatio benevolentiae nei confronti di Regione Liguria, chiediamo al Sindaco perchè abbia deciso di sottoporre al voto un ordine del giorno vecchio di 5 anni – era stato presentato per la prima volta dal Sindaco di Moconesi nel 2018- che contiene dati oramai superati come ad esempio i costi di realizzazione, quando avrebbe potuto, parlando di viabilità, nei passati nove anni presentare un nuovo Piano Urbano del Traffico. Insoddisfatti della risposta fumosa e imprecisa, abbandoniamo l’aula senza partecipare alla discussione.

