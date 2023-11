‘Santa’: il tunnel Rapallo-Fontanabuona accende la polemica fra Sindaco e opposizione

È un ordine del giorno curioso quello che il Sindaco Paolo Donadoni presenta al consiglio e che accende una seduta scandita da pratiche di bilancio, da una proposta di mantenimento dell’autonomia dell’Istituto Comprensivo da inviare a Regione e da piccole modifiche regolamentari. È curioso perché si tratta di un vecchio documento del 2018 che impegna i comuni che lo approvano a trasmettere l’espressione di sostegno al Tunnel Rapallo-Fontanabuona a Città Metropolitana, Regione e Governo affinché si giunga alla realizzazione dell’opera.

Di fatto l’iter autorizzativo, oggi, è ben oltre la fase deliberativa, al punto che Autostrade conta di aprire i cantieri a marzo, valutazione di impatto ambientale permettendo. Anche i costi non sono più quelli indicati, ma sono lievitati da 230 a 340 milioni di euro. Il Sindaco spiega di non voler approvare niente di diverso da quello deliberato da altri 30 comuni, e di offrire un sostegno esterno che non entra nel merito della questione per un “principio solidaristico verso l’entroterra”. Nell’auspicio, anche di maggiori sinergie turistiche e di modalità esecutive che riducano gli effetti collaterali dell’opera andando incontro alle ragioni dei contrari.

