‘Santa’: “Tunnel, il Consiglio approva un documento carta-straccia”

Con i soli voti della maggioranza, a tarda notte, il consiglio comunale di Santa Margherita approva un documento “carta straccia” datato 2018 già sorpassato a favore del progetto/scempio di Autostrade davanti ai rappresentanti cittadini. Un progetto al vaglio della commissione VIA (valutazione di impatto ambientale). Le uniche motivazioni per questa “ingerenza” sono una vera e propria “marchetta” per farsi belli in vista delle elezioni al Presidente della Regione Liguria Toti. Il tutto davanti ai cittadini dei comitati che difendono il territorio dalla devastazione ambientale che hanno rimediato solo un intervento delle forze dell’ordine per l’identificazione dei presenti. È questa la loro democrazia.